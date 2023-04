Il panda gigante Ya Ya ritorna in Cina dopo 20 anni negli Usa

Mondo

Il panda, animale simbolo del WWF e specie che è stata in passato a rischio di estinzione, vive in Cina e in nessun altro luogo al mondo fuori dalla cattività. Negli ultimi anni è diventato simbolo del paese e "tesoro nazionale", a seguito di una importante campagna governativa per proteggerne gli esemplari rimasti