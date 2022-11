Taipei: morto Tuan Tuan, panda gigante che era stato donato da Pechino

E’ morto Tuan Tuan, il panda gigante che la Cina aveva donato a Taiwan nel 2008 come simbolo di un legame stretto tra i due Paesi. L’animale è deceduto presso lo zoo di Taipei. “La nostra équipe medica ha confermato che il cuore di Tuan Tuan ha smesso di battere”, ha riferito il responsabile della struttura in un breve comunicato in cui non sono state indicate, però, le cause del decesso. Prima di attestarne la morte, gli esperti avevano diffuso un'altra nota nella quale si informava che le condizioni del panda erano “irreversibili” e che l’animale non avrebbe più potuto “vivere una vita di qualità”.