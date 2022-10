Taiwan: "Del tutto preparati per qualsiasi invasione della Cina"

Qualora Pechino decidesse di anticipare la scadenza per muoversi militarmente verso l'isola, su cui rivendica la sovranità, troverebbe Taiwan "pienamente preparata". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, citato dalla Central News Agency prima di un’audizione al parlamento. "L'esercito sa cosa deve fare, che sia nel prossimo secondo o nella prossima ora, mentre si sta preparando alla guerra", ha detto il ministro della Difesa alla stampa. "Non rimarrà seduto a guardare le mosse di Pechino se la Cina sposterà indietro la sua timeline per l'invasione dell'isola”. Taiwan "presterà attenzione ai segnali e farà previsioni in base ai possibili sviluppi".