Coronavirus Canada: manca bambù, zoo Calgary rimanda in Cina due panda

Lo zoo di Calgary, in Canada, ha deciso che rimanderà indietro due panda giganti che erano arrivati in prestito dalla Cina perché, a causa della pandemia di coronavirus, non riesce più a procurasi bambù fresco per nutrirli (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO). A causa dei voli cancellati e dei ritardi nelle spedizioni di bambù, Er Shun e Da Mao - questi i nomi dei due panda - torneranno nel loro Paese d’origine, dove abbondano le forniture di questa pianta.