Pechino: lanciato un warning a nave militare Usa

Mondo

Si è chiusa la visita della segretaria al Tesoro americana Janet Yellen nel Paese asiatico, occasione per ampliare il dialogo tra Pechino e Washington ma anche per condannare il sostegno cinese alla Russia nella guerra contro l’Ucraina e per rimarcare i timori su TikTok. Al centro del viaggio c'è però il dibattito sull'enorme capacità industriale cinese. Per gli Usa è scorretta ed è legata agli aiuti governativi, per il Dragone è frutto di 'innovazione, efficienza industriale e supply chain'