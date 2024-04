Cina, un terzo della popolazione a rischio sprofondamento: lo studio

I risultati dello studio



Sulle pagine delle rivista specializzata, gli autori hanno sottolineato l'importanza di un monitoraggio costante della subsidenza del suolo in Cina, evidenziando la necessità di creare modelli, che tengano conto di tutte le possibili cause, tra cui le attività umane e i cambiamenti climatici, per riuscire a stimare accuratamente la subsidenza futura. Come spiegato dai ricercatori, un altro tema correlato da tenere sotto controllo è l’innalzamento del livello del mare. Secondo i loro calcoli, infatti, se si combina la subsidenza con l’innalzamento del livello del mare, l’area urbana cinese sotto il livello del mare potrebbe triplicarsi entro il 2120, interessando da 55 a 128 milioni di residenti.

“La subsidenza mette a rischio l’integrità strutturale degli edifici e delle infrastrutture e aggrava l’impatto dei cambiamenti climatici in termini di inondazioni, in particolare nelle città costiere dove rafforza l’innalzamento del livello del mare”, ha dichiarato il ricercatore Robert Nicholls, del Tyndall Centre for Climate Change Research dell’UEA.