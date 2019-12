"Get Brexit done", realizzare la Brexit. È l’impegno ribadito dal premier britannico Boris Johnson, dopo che nelle elezioni anticipate (FOTO - IL REPORTAGE) il suo partito conservatore si è assicurato la maggioranza nella Camera dei Comuni: con quasi tutti i seggi assegnati (647 su 650), ne ha ottenuti 362 su 650, ben oltre la soglia dei 326 necessari per governare senza necessità di alleanze con altri partiti. Intanto il leader dei Labour, Jeremy Corbyn, pur non annunciando le dimissioni ammette il risultato "molto deludente" - 203 seggi - e annuncia che non guiderà più il partito "in un'altra elezione". (100 ANNI DI ELEZIONI IN UN'ANIMAZIONE - I CANI AI SEGGI SPOPOLANO SUI SOCIAL)

Johnson: “Il lavoro comincia oggi!

Il premier, nel discorso di proclamazione a deputato rieletto nel collegio di Uxbridge, ha ringraziato "il popolo" britannico per aver votato a dicembre e per il risultato”, e ha rilanciato le sue promesse elettorali su investimenti nella sanità e in altri settori. L'obiettivo è realizzare la Brexit ma non solo e "cambiare il Paese per il meglio". "Il lavoro - ha detto - comincia oggi".

Corbyn: risultato polarizzato dalla Brexit

Corbyn intanto resta in Parlamento, e per il momento si propone di "guidare il Labour in una fase di riflessione" sull'esito del voto, in vista di una prevedibile rinnovamento dei vertici. Nel tradizionale discorso seguito alla sua proclamazione nel collegio di Islington, Corby ha difeso il manifesto elettorale laburista presentato sotto la sua leadership come un programma "di speranza, di cambiamento e contro l'ingiustizia". Nello stesso tempo ha spiegato il risultato elettorale di ieri come una conseguenza della "polarizzazione" del consenso determinata dalla Brexit. Non senza aggiungere che tuttavia la Brexit "che Boris Johnson si propone" di realizzare non potrà risolvere i problemi né cancellare le istanze di giustizia sociali nel Paese.

A Londra vincono i Labour

Il partito laburista britannico ha tenuto però a Londra, dove ha conquistato 49 su 73 seggi. Sia Boris Johnson che Jeremy Corbyn hanno vinto nelle loro circoscrizioni. I Tory hanno perso Putney ma hanno guadagnato Kensington, ottenendo in totale 21 seggi. Fuori invece Chuka Umunna, ex astro nascente del Labour passato in queste elezioni ai LibDem.

Jo Swinson lascia la leadership dei LibDem

Grande delusione anche per i LibDem. La leader Jo Swinson, che non è stata rieletta nel collegio di Dumbartonshire East, ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del partito. Lo ha detto la presidente dei liberaldemocratici Sal Brinton, che assumerà la leadership assieme ad Ed Davey fino alle elezioni di un nuovo capo il prossimo anno. "Voglio ringraziare Jo Swinson per la sua guida onesta e coraggiosa", ha scritto Brinton, sottolineando che i Libdem hanno "preso più voti del 2017". Swinson, che aveva cercato di proporsi addirittura come una rivale diretta di Boris Johnson e di Jeremy Corbyn, non solo non è riuscita a far avanzare la sua formazione, ma è stata bocciata anche a livello personale nel collegio di Dumbartonshire East: scalzata per 149 voti da Amy Callaghan, indipendentista scozzese dell'Snp.

Buon risultato per i Verdi: +60% di voti

Buon risultato invece per i Verdi, che hanno aumentato del 60% il numero di voti ottenuti. Secondo il Green Party, è la percentuale più alta di tutti partiti. Con 850.000 preferenze, inoltre, i Verdi hanno superato di oltre 200.000 voti il Brexit party.

