Elezioni Uk, Johnson trionfa ed esulta: "Abbiamo provocato un terremoto". FOTO

Crolla il partito laburista, fermo a 203 seggi. Il leader Jeremy Corbyn intanto resta in Parlamento e per il momento si propone di "guidare il Labour in una fase di riflessione" sull'esito del voto, in vista di una prevedibile rinnovamento dei vertici. Corbyn ammette il risultato "molto deludente" e dice: "Non guiderò più i Labour in nessuna elezione"