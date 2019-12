Nelle elezioni che hanno visto il netto successo dei conservatori (DIRETTA – I RISULTATI – FOTO - I NUMERI DELLA VITTORIA E COSA CAMBIA), Londra – tra le roccaforti del Remain contro l’ipotesi della Brexit – conferma di essere opposta al trend nazionale: il partito laburista tiene nella capitale dove conquista 49 su 73 seggi. I Conservatori, invece, hanno perso il collegio di Putney ma hanno guadagnato Kensington ottenendo in totale 21 seggi. Sia Boris Johnson che Jeremy Corbyn hanno vinto nelle loro circoscrizioni. Fuori Chuka Umunna, ex astro nascente del Labour passato in queste elezioni ai LibDem.

Situazione invariata rispetto al 2017

Rispetto alle elezioni del 2017, solo quattro seggi di Londra sono passati di mano, ma nel conteggio globale la situazione resta invariata: i Tories ne hanno guadagnati due ma ne hanno persi altri due, mentre sia i laburisti che i liberaldemocratici ne hanno guadagnato uno perdendone allo stesso tempo un altro (IL REPORTAGE - 100 ANNI DI ELEZIONI IN UN'ANIMAZIONE).

A maggio 2020 le elezioni del sindaco di Londra

Come riporta l’Evening Standard, a Londra l'attenzione ora si concentrerà sul significato di questi risultati in vista delle elezioni per il sindaco della capitale previste per il maggio 2020. L’esito delle elezioni nazionali sembra suggerire che Londra possa restare una città filo-laburista e filo-europea, una buona notizia per il sindaco in carica Sadiq Khan, laburista e anti-Brexit.