Incendi in Australia, crema sul naso per il koala ustionato. VIDEO

Il koala Kajika, un maschio di 6 anni, si trova in cura dopo aver rischiato di morire tra le fiamme in Australia. Gli incendi che stanno colpendo il Paese (FOTO - VIDEO) hanno non solo provocato 4 vittime e distrutto 500 case, ma hanno anche interessato la fauna locale. E così, se il marsupiale Lewis (FOTO - VIDEO) non ce l'ha fatta, altri si sono salvati grazie all'intervento umano.

Ustioni e bruciature

Nel video diffuso da Storyful, una veterinaria di Friends of the Koala - una struttura locale di recupero e salvaguardia di questa specie - applica a Kajika una crema sul naso ustionato. Il marsupiale - che al momento del ritrovamento era in stato di disidratazione - ha anche riportato bruciature sulla pelliccia.

Rischio estinzione

A causa degli incendi, la popolazione dei koala in New South Wales è stata decimata e il loro habitat è stato distrutto. A lanciare l'allarme è stato il Wwf Australia: "Si teme - ha detto Stuart Blanch, un rappresentante dell'organizzazione - che siano stati uccisi circa 350 esemplari. Molti altri sono rimasti feriti e innumerevoli sono ora senza un rifugio sicuro". La salvezza dei koala dipende totalmente dagli alberi, che forniscono cibo, riparo e sicurezza. E ora scatta l'allarme: le fiamme e il disboscamento selvaggio rischiano di far scomparire i koala australiani entro 30 anni.