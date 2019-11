L'Australia è da giorni nella morsa degli incendi. L'emergenza ha colpito anche gli animali, che oltre a soffrire il calore rischiano di rimanere ustionati dalle fiamme. O, nei casi peggiori, vanno vicino alla morte: per questo l'intervento degli umani è fondamentale. Lo sa bene l'australiana Kara Glenn Smith, che ha trovato nel giardino di casa un koala ansimante per il caldo, mentre si arrampicava su un albero. Oltre alle alte temperature estive, poco vicino all'abitazione - a Pechey, nel Queensland - divampava l'ennesimo incendio boschivo. Nel video diffuso da Storyful, si vede il marsupiale che viene annaffiato per rinfrescarlo: il risultato è una doccia refrigerante in mezzo alla natura. Lo stesso animale ne approfitta per abbeverarsi.

L'evacuazione dei giorni scorsi

Non è la prima volta che Smith aiuta i koala: "Ne abbiamo diversi in giardino e spesso diamo loro dell'acqua durante l'estate". Nei giorni scorsi, la zona di Pechey è stata evacuata per gli incendi, e prima di allontanarsi dall'abitazione la donna ha chiesto ai soccorritori di occuparsi anche del marsupiale, che però si era spinto troppo in alto sull'albero e quindi non era più recuperabile. Il mattino successivo, l'animale è stato ritrovato sano e salvo, "felice e rilassato" nonostante avesse respirato per molte ore il fumo degli incendi. E c'è un altro lieto fine: anche la casa di Smith non è stata in alcun modo interessata dalle fiamme.