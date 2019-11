Era intrappolato in mezzo alle fiamme, ustionato e in preda al panico: solo il coraggio di una donna lo ha salvato da una morte certa. In Australia, da giorni devastata dagli incendi, un koala è stato recuperato da un'abitante mentre vagava spaventato nei boschi di Long Flat, un villaggio rurale nel New South Wales. La donna ha prima coperto il marsupiale con il proprio vestito, per poi rinfrescarlo con l'acqua e avvolgerlo in una morbida coperta. L'animale è stato trasportato al vicino ospedale per koala di Port Macquarie.

I numeri

Gli incendi in Australia hanno provocato quattro morti e distrutto 500 abitazioni, 600 fabbricati rurali e milioni di ettari di vegetazione. Anche gli animali non sono stati risparmiati: le fiamme hanno già ucciso 350 koala.