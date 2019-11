Malta, caso Caruana: Muscat lascerà il suo incarico il 18 gennaio 2020

Il premier maltese Joseph Muscat, travolto dal Caso Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa il 16 ottobre 2017, lascerà il suo incarico il 18 gennaio prossimo. A riferirlo sono fonti del partito laburista vicine al primo ministro e citate dal Times of Malta. In base a quanto trapelato, l'8 gennaio 2020 inizieranno le consultazioni all'interno del partito per la successione di Muscat. Verrebbe dunque smentita la nota dello stesso governo maltese che nei giorni scorsi aveva confermato la volontà da parte del premier di continuare il suo mandato.

Ancora proteste nella capitale

Intanto, l'ong maltese Repubblika ha convocato per le 16 di domani, 1 dicembre, sotto la sede del parlamento a La Valletta una nuova manifestazione di protesta, l'ottava da quando l'indagine sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia ha coinvolto le più alte sfere del governo e dell'imprenditoria maltesi. Già venerdì 29 dicembre migliaia di persone avevano riempito la grande piazza davanti all'Auberge de Castille, sede del governo alla Valletta chiedendo le dimissioni del premier Joseph Muscat.

Le indagini

Per l’omicidio della giornalista sono stati arrestati a Malta, nel dicembre 2017, dieci uomini. Poco dopo alcuni di loro sono stati rilasciati, mentre tre sono stati incriminati come esecutori materiali dell’uccisione: si tratta dei fratelli George e Alfred Degiorgio e di Vincent Muscat, che si sono dichiarati non colpevoli davanti al giudice. Soltanto nel novembre del 2018 i media maltesi fanno sapere che gli investigatori avevano identificato i mandanti dell’omicidio della giornalista, senza però fornire ulteriori indicazioni su chi fossero le persone sospettate e se provenissero dal mondo criminale, economico o politico. Il 19 novembre 2019 la polizia maltese afferma di aver arrestato un uomo sospettato di essere l’intermediario tra il mandante dell’uccisione e chi ha materialmente commesso l’omicidio. A giugno scorso, inoltre, il Consiglio d’Europa (organizzazione con sede a Strasburgo che non ha nulla a che fare con l’Unione Europea) aveva criticato duramente le autorità di Malta per non aver garantito indagini indipendenti ed efficaci sull’uccisione della giornalista.