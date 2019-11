La polizia di Malta ha arrestato Yorgen Fenech, uno degli uomini d’affari più importanti del Paese. L’imprenditore sarebbe coinvolto nell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, assassinata il 16 ottobre 2017. L'arresto è scattato dopo che lo stato maltese aveva offerto la grazia condizionata all’uomo individuato come tramite tra i mandanti e gli esecutori, se le prove fornite sull'uccisione fossero risultate confermate.

Arrestato sul suo yacht

Yorgen Fenech è stato intercettato dalla polizia sul suo yacht “Gio” mentre stava lasciando la Marina di Portomaso a cinque miglia a nord di La Valletta, poco prima dell’alba. Fenech è comproprietario di un gruppo aziendale che ha vinto una grande concessione di energia nel 2013 per la costruzione di una centrale elettrica sull’isola. La polizia è arrivata a lui dopo aver individuato l’uomo che avrebbe fatto da ponte per l’omicidio di Caruana Galizia.

Fenech e la 17 Black

Nel febbraio 2017, otto mesi prima di morire in un attentato con un'autobomba, Caruana Galizia aveva scritto nel suo blog di una compagnia misteriosa con sede a Dubai chiamata “17 Black Limited”, sostenendo che fosse collegata a politici maltesi. La giornalista non aveva scoperto chi fosse a capo dell’azienda, ma poi è emerso che proprio Yorgen Fenech, oltre a essere CEO di Tumas Group e direttore della Elettrogas Power Station, sarebbe anche il proprietario della 17 Black.

Il ruolo di Konrad Mizzi e Keith Schembri

Dalle indagini è emersa una email risalente al 2015 che dimostrerebbe che i politici maltesi Konrad Mizzi e Keith Schembri stavano per ricevere dalla 17 Black pagamenti per servizi non specificati. Nel testo si parlava di circa due milioni di euro su conti panamensi e anche della centrale elettrica di Fenech.

Ora il governo chiede collaborazione

Anche se Schembri e Mizzi hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcun collegamento tra Fenech e la 17 Black, e l’effettivo versamento della somma non è stato dimostrato, l’arresto dell’imprenditore potrebbe far emergere nuovi importanti particolari. Perché il governo maltese avrebbe deciso di concedergli qualche sconto in cambio della piena collaborazione per arrivare al mandante del delitto.