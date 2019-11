Il consiglio dei ministri a Malta ha negato la grazia a Yorgen Fenech, l’imprenditore arrestato per un possibile coinvolgimento come mandante dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa il 16 ottobre 2017. Viene invece scarcerato Keith Schembri, l'ex capo di gabinetto di Muscat che era stato fermato lunedì scorso. Il premier intanto non cede e annuncia che non lascerà l'incarico fino alla fine delle indagini. Nuove proteste nelle piazze: "Attacco alla democrazia".

Negata la grazia a Fenech

Il primo ministro maltese ha annunciato che non sarà concesso il condono tombale richiesto dal principale sospettato del caso Caruana, l'imprenditore Yorgen Fenech. La decisione è stata presa dal consiglio dei ministri sulla base delle raccomandazioni del ministro della giustizia e del procuratore generale, al termine di una riunione notturna durata oltre sei ore. I legali di Yorgen Fenech hanno insistito presentando all'ufficio del presidente della Repubblica una nuova domanda di grazia in cambio di prove che accuserebbero Keith Schembri di essere il vero ispiratore dell'omicidio. Sarebbe dunque la terza domanda di grazia. La prima era stata negata da Muscat con decisione autonoma. Mentre la seconda è quella che è stata appena respinta insieme al Consiglio dei ministri.

Rilasciato Schembri

Proprio Keith Schembri, l'ex capo di gabinetto di Muscat, nella serata di ieri è stato invece scarcerato, dopo essere stato fermato lunedì. La motivazione è che non c’è più necessità di continuare gli interrogatori. Muscat ha detto che Schembri non tornerà al suo posto di capo di gabinetto, che già martedì scorso è passato a Mark Farrugia.

Rinviata l'udienza di Theuma

Intanto è stata posticipata, su richiesta della polizia, la testimonianza attesa per oggi di Melvin Theuma, l'autista considerato l'intermediario nonché accusatore di Fenech, nel piano per uccidere la giornalista. Theuma doveva deporre in tribunale nell'ambito delle indagini preliminari sui tre uomini accusati di essere gli esecutori materiali del delitto: George Degiorgio, Alfred Degiorgio e Vincent Muscat. Theuma - che ha indicato nel miliardario Yorgen Fenech il mandante del delitto - ha chiesto e ottenuto la grazia presidenziale in cambio di una sua testimonianza in tribunale. Fenech, arrestato nei giorni scorsi, ha a sua volta puntato il dito contro l'allora braccio destro del premier Joseph Muscat, Keith Schembri, poi dimessosi. Lo scopo della grazia è stabilire tutti i “fatti" di cui è al corrente Theuma, sia in relazione all’omicidio Caruana che in altri crimini che lo vedono coinvolto.

Muscat: "Non mi dimetto"

Muscat, nella conferenza stampa tenuta appena dopo la decisione del Consiglio, ha detto che "non ci sono ragioni sufficienti per la concessione della grazia presidenziale a Fenech e il Gabinetto ha concordato all'unanimità". Intanto, nonostante le pressioni che arrivano da fuori e dentro il Parlamento per farlo dimettere, il premier Muscat non cede. In conferenza stampa ha detto che intende rimanere in carica "fino alla conclusione dell'indagine" sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

La lettera del commissario per i diritti umani

Nel frattempo a Malta è arrivata una lettera direttamente dal Consiglio d’Europa, firmata da Dunja Mijatovic: "Sono seriamente preoccupata per le recenti accuse su interferenze politiche nell'indagine sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia", ha scritto il commissario per i diritti umani nel testo indirizzato a Muscat. Poi nella lettera Mijatovic chiede a Muscat e al suo governo "di assicurare che l'inchiesta sia pienamente indipendente in modo da garantire che vi sia la tanto attesa giustizia per la famiglia della giornalista e l'intera società maltese".