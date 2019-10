“Al Baghdadi è morto. Abbiamo conferma positiva dai test”. L’annuncio ufficiale della notizia della morte del leader dell’Isis è stata data da Donald Trump. Il presidente statunitense ha parlato in una conferenza stampa dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca svelando alcuni dettagli del raid Usa in Siria. “È morto dopo essere rimasto in un tunnel, tutte le persone con lui sono state uccise. È morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando" (CHI ERA IL CALIFFO A CAPO DELL'ISIS).

"Baghdadi si è fatto esplodere e ha ucciso 3 figli"

"Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui”, ha spiegato Trump. Il Califfo si è ucciso con un giubbotto esplosivo, ma i risultati dei test hanno confermato che il corpo è il suo, ha aggiunto il tycoon. “Il leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi è stato in fuga per anni ma sotto la mia direzione abbiamo distrutto il suo Califfato. Continueremo a perseguire i terroristi".

Il tweet di Trump

Nelle scorse ore Trump si era limitato ad un tweet con scritto "Qualcosa di molto grande è appena accaduto!”. Poi è rimasto in silenzio preannunciando la dichiarazione pubblica per domenica alle 9 del mattino locali. Fino a quel momento era emerso solo che il presidente statunitense avrebbe approvato l'operazione contro il leader dell'Isis una settimana fa. Lo ha riportato Newsweek, a cui fonti del Pentagono hanno parlato di una operazione top secret scattata nella giornata di sabato con l'uso di elicotteri.