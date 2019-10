"La Turchia sta violando il cessate il fuoco" in Siria, previsto dall'accordo raggiunto ieri tra il vicepresidente americano Pence e il presidente turco Erdogan. È la denuncia delle Forze democratiche siriane a guida curda (CHI SONO I CURDI) che riferiscono di “attacchi aerei e di artiglieria" sulle "posizioni dei combattenti, gli insediamenti civili e l'ospedale di Serekaniye/Ras al Ayn”. Cinque i combattenti curdo-siriani morti, due i feriti (LA FUGA DEI CIVILI). Ma Erdogan nega: "In questo momento, la tregua di 120 ore è in corso" e "le notizie" di scontri nell'area sono "disinformazione", sostiene. Il Consiglio europeo intanto condanna l'azione "unilaterale" di Ankara e chiede il ritiro turco. Amnesty International denuncia “crimini di guerra" dell'esercito turco e delle milizie sue alleate, mentre esperti dell'Onu hanno aperto un'indagine sull'uso di armi chimiche.

Erdogan: "Se salta tregua offensiva più dura"

"In base all'accordo con gli Stati Uniti, le nostre truppe non lasceranno la zona di sicurezza" concordata nel nord-est della Siria dopo la fine delle ostilità, ha spiegato Erdogan. Il presidente turco ha annunciato che ”alla fine delle 120 ore" di tregua, martedì sera, "la nostra operazione Fonte di pace continuerà in modo ancora più determinato se gli Usa non manterranno le promesse" sull'evacuazione delle milizie curde Ypg dalla zona di sicurezza. Chiede inoltre alla Russia di rimuovere "i terroristi" curdi dell'Ypg anche da Manbij e Kobane: intende discuterne con il presidente russo Vladimir Putin nel loro incontro di martedì a Sochi. Poi ha accusato i leader occidentali di “ipocrisia”.

Esperti Onu indagano su uso armi chimiche

Nel frattempo esperti chimici dell'Onu hanno annunciato che stanno raccogliendo informazioni dopo le notizie sul presunto uso di fosforo bianco da parte delle forze turche. Anche l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha reso noto che è "al corrente della situazione" e che sta "raccogliendo informazioni in merito al possibile uso di armi chimiche".

Amnesty accusa la Turchia di crimini di guerra

Amnesty accusa intanto Ankara di "serie violazioni e crimini di guerra, omicidi sommari e attacchi illegali" e denuncia un "vergognoso disprezzo per la vita dei civili" nel corso dell'offensiva lanciata il 9 ottobre scorso. Tra i casi segnalati che anche la brutale esecuzione sommaria dell'attivista curda Hevrin Khalaf e della sua guardia del corpo da parte di milizie siriane addestrate e armate dalla Turchia. La denuncia è stata elaborata sulla base dei racconti di 17 testimoni diretti, tra cui personale medico, giornalisti e sfollati, e di registrazioni video. "Le informazioni raccolte forniscono prove schiaccianti di attacchi indiscriminati in aree residenziali, compresi attacchi a una casa, un panificio e una scuola, condotti dalla Turchia e dai gruppi armati siriani suoi alleati", sostiene l'ong. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, le vittime civili sul fronte curdo sono state almeno 72.