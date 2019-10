“Non fare il duro o lo scemo: lavoriamo a un buon accordo, perché tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone e io responsabile della distruzione dell'economia turca”. È così che Donald Trump, in una lettera datata 9 ottobre, si rivolgeva al presidente Recep Tayyip Erdogan poco prima dell’offensiva militare turca in Siria. Offensiva che oggi arriva all’ottavo giorno. Per cercare un cessate il fuoco, a Istanbul è previsto l’incontro tra il leader turco e il vicepresidente Usa Mike Pence. Ma gli Stati Uniti, tramite il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, avvertono Ankara: se non cesserà il fuoco in Siria, arriveranno ulteriori sanzioni americane. Erdogan, però, sembra sordo agli appelli dei leader mondiali: offre un cessate il fuoco solo se "i terroristi se ne andranno dalla zona di sicurezza" che Ankara vuole creare al confine con la Siria. E mentre il 22 ottobre ci sarà a Mosca un faccia a faccia tra il presidente turco e il russo Vladimir Putin, oggi la crisi siriana sarà anche sul tavolo del Consiglio europeo in programma a Bruxelles. (CHI SONO I CURDI)

Anche Conte al vertice di Bruxelles

Al vertice Ue partecipa anche il premier italiano Giuseppe Conte. “Discuterò con gli altri leader e stati membri per prendere tutte le iniziative per una soluzione non militare”, ha assicurato in un’intervista al Tg1. Poi ha aggiunto: “L'opinione pubblica italiana ha posto l'accento soprattutto sulla vendita di forniture militari di armi alla Turchia: ma non è che non vendendo armi alla Turchia noi andiamo a risolvere il problema", "la Turchia le armi già ce l'ha". Il premier ha poi annunciato che “è in via di smantellamento la base missilistica" al confine tra Turchia e Siria e che i nostri militari "torneranno presto”.

Le forze di Assad entrano a Kobane

Intanto, in Siria si continua a combattere. Le forze curdo-siriane nel mirino dell'offensiva turca hanno annunciato di aver bloccato le proprie operazioni contro l'Isis, mentre quelle del presidente siriano Bashar al Assad avanzano nel nord-est del Paese: sono entrate a Kobane, la città simbolo proprio della resistenza curda allo Stato islamico.