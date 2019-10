In Siria è l'ottavo giorno dell'offensiva turca. Mentre continuano i combattimenti, si muove la diplomazia. Nei prossimi giorni, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vedrà sia il vicepresidente Usa Mike Pence sia il leader russo Vladimir Putin. Intanto, il ministero della difesa di Ankara parla di 637 terroristi neutralizzati. E da Manbij arriva una smentita su quanto era stato diffuso nei giorni scorsi: secondo fonti di Ansa, non ci sarebbero sul posto truppe di Assad.

L'incontro tra Erdogan e Pence

Il faccia a faccia tra Erdogan e Pence, inviato da Donald Trump per discutere dell'offensiva di Ankara contro i curdi (CHI SONO) nel nord della Siria, si svolgerà domani. A dirlo sono fonti diplomatiche turche: aggiungono che la delegazione Usa, di cui fa parte anche il segretario di Stato Mike Pompeo, arriverà ad Ankara oggi. Della delegazione di Washington faranno parte anche il consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O'Brien e l'inviato di Trump per la Siria e la Coalizione anti-Isis, James Jeffrey. Ieri sera, comunque, Erdogan ha assicurato ai media locali che non intende dichiarare alcun cessate il fuoco, come richiestogli invece da Trump.

Erdogan a Mosca nei prossimi giorni

Dopo Pence, il leader turco vedrà anche il presidente russo Putin. Dopo una conversazione telefonica - una chiamata, fa sapere il Cremlino, "su iniziativa della parte turca" - Putin avrebbe invitato Erdogan a Mosca. Il leader turco avrebbe accettato di recarsi nella capitale russa "entro pochi giorni". Putin, continua il Cremlino, avrebbe insistito sull'aggravarsi della situazione umanitaria nelle regioni lungo il confine tra Siria e Turchia, ribadendo "la necessità di prevenire i conflitti tra le unità dell'esercito turco e le truppe del governo siriano". Alta l’attenzione sul terrorismo: "Il capo dello stato – riferisce ancora la nota del Cremlino - ritiene inammissibile consentire a miliziani di organizzazioni terroristiche, tra cui lo Stato islamico, che sono sorvegliati dalle unità armate curde, di sfruttare questa situazione". Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, poi, lancia l'allarme: i sostenitori dell'Isis dalla Siria nord-orientale "si stanno diffondendo in tutto il mondo" a seguito del nuovo conflitto.

Per Ankara neutralizzati 637 terroristi

Intanto il ministero della Difesa di Ankara annuncia che sarebbero 637 i terroristi "neutralizzati" (feriti, catturati o più probabilmente morti) dall'inizio dell'operazione militare della Turchia nel Nord-Est della Siria. Un aggiornamento sull’ultima cifra che parlava di 611 nemici. I numeri, però, non sono verificabili in modo indipendente sul terreno.

Continuano gli scontri

Nel frattempo, "violenti scontri" sono in corso in queste ore tra i combattenti curdi appoggiati da forze dell'esercito regolare siriano e i miliziani arabi filo-Ankara nei pressi dell'autostrada strategica M4, che attraversa il nord della Siria da Aleppo alla frontiera irachena, a una trentina di chilometri dalla frontiera turca. Bombardamenti dell'aviazione e dell'artiglieria turca, poi, sono proseguiti a lungo durante la notte su Ras al Ayn, uno dei centri strategici al confine tra Turchia e Siria su cui Ankara ha lanciato la sua offensiva.

Fonti: nessuna truppa a Manbij

Notizie contraddittorie arrivano, poi, da Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte scalpitavano le milizie arabe filo-Ankara. Ieri sembrava che l'esercito del presidente Bashar al Assad avesse il "totale controllo" della zona. Oggi è arrivata la smentita all'Ansa di alcuni testimoni oculari. La cittadina non sarebbe sotto il controllo delle forze governative siriane. Nella città nel nord della Siria sarebbe entrata soltanto "per poco tempo una pattuglia della polizia militare russa, che è uscita poco dopo. Non ci sono truppe di Assad", dicono le fonti.