Il nodo dei dazi è al centro dell’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Sergio Mattarella. Il faccia a faccia a Washington è la prima tappa del viaggio degli Usa del presidente della Repubblica. E nello Studio Ovale, il capo di Stato italiano ha auspicato "che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo. Per evitare uno scambio di provvedimenti ritorsivi tra le due parti. A me sembra che sia preferibile nello spirito transatlantico incontrarsi e confrontare posizioni, trovare insieme una soluzione che tenga conto delle reciproche esigenze e delle ragioni. L'alternativa è imporre dazi che porterebbero reazioni per poi trovarci tra qualche mese ai provvedimenti Wto sui finanziamenti alla Boeing. Questo rischia di metterci su una strada che poi renderà indispensabile un punto d'incontro e un'intesa. Quindi tanto vale cercarla subito", ha detto Mattarella riferendosi alla questione dei dazi decisi dal Wto contro la Ue (I DAZI SU PECORINO E PARMIGIANO - L'IMPATTO SULL'EXPORT ITALIANO - E SUL SETTORE AGROALIMENTARE).

L’incontro alla Casa Bianca

Mattarella è arrivato alla Casa Bianca ed è stato accolto con una stretta di mano da Donald Trump al portico sud. I due leader si sono poi spostati per un incontro bilaterale nello studio Ovale, poi c’è stato un incontro allargato con le rispettive delegazioni. Per l'Italia è presente anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Mattarella è stato accolto dalla guardia d'onore militare mentre all'ingresso della diplomatic reception room c'erano le bandiere americana e italiana. "Questo incontro è all'insegna della conferma della grande amicizia esistente tra Italia e Stati Uniti”, ha detto Mattarella. "C'è una collaborazione piena tra Paesi amici", ha aggiunto. Da parte sua Trump ha replicato: ”È un grande onore ricevere un uomo molto rispettato come lei, è un piacere averla alla Casa Bianca. I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni”.