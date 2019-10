Circa un miliardo di euro. È questo il conto, altissimo, che l’agroalimentare Made in Italy rischia di pagare dopo che il Wto ha dato agli Stati Uniti il via libera per imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari contro l'Unione europea, accusata di aver fornito aiuti illegali ad Airbus. Tra una decina di giorni la commissione statunitense Dsd dovrebbe esprimersi su come rastrellare questi 7,5 miliardi. E nel mirino, secondo una prima stima, potrebbero finire proprio i produttori dei simboli della tavola italiana. Le loro esportazioni negli Usa valgono 4,2 miliardi di euro e a rischio ci sono prodotti come il Parmigiano Reggiano, la mozzarella di bufala campana Dop, ma anche il prosecco, la pasta, il latte e l'olio (POMPEO: "POTREMMO METTERE DAZI SU VINO E PARMIGIANO").

Il Parmigiano Reggiano

Gli Stati Uniti sono il secondo mercato estero, dopo la Francia, per l'export di Parmigiano Reggiano. Al momento sono esportati 10 milioni di kg all'anno e il prezzo del Parmigiano Reggiano in America si attesta attorno ai 40 dollari al kg. Se, a causa dei rialzi tariffari, i listini aumentano a 60 dollari al kg, il Consorzio stima una perdita di quota di mercato del 90%, quindi si apre la necessità di trovare nuovo spazio di mercato per 9 milioni di kg l'anno per il "re dei formaggi". La perdita di fatturato del prodotto esportato negli Usa è di 360 milioni di euro.

Il Grana Padano

Ma a pagare il conto potrebbe essere anche un altro formaggio: il Grana Padano. In un anno, subirebbe un danno quantificabile in circa 270 milioni di euro. Con i dazi, i produttori temono una perdita record pari a -80% di export se la tassa passasse da 2,15 dollari a 15 dollari al chilo, facendo alzare il prezzo al consumo fino a 60 dollari al chilo.

Il latte

I consumatori italiani e l'industria casearia dovrebbero poi far fronte a possibili rialzi del prezzo del latte, perché per la produzione di forme di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano viene trasformato il 40% dell'intera produzione di latte italiano. Secondo i due Consorzi, 400mila forme di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, senza più sbocco in America, peserebbero molto sugli altri mercati, a cominciare proprio da quello italiano.

La mozzarella di bufala campana Dop

A rischio anche il mercato della mozzarella di bufala campana Dop, che negli Usa vale 10 milioni di euro, pari al 7,2% dell’export complessivo. Gli Usa, inoltre, sono il primo mercato extra Ue. Al consumatore americano un kg di bufala campana costa in media 45 dollari (20 euro di produzione +2,5 di dazi +20 euro tra spedizione e intermediazioni). Ma con gli eventuali dazi al 100%, si potrebbe arrivare a 65 dollari al chilo.

Il prosecco

Nonostante l'incremento dell'export nel mercato statunitense del 17% nei primi mesi del 2019, anche il Prosecco potrebbe finire nel mirino. Negli Usa una bottiglia a scaffale nei drugstore e wine shop potrebbe vedere raddoppiato il prezzo di vendita che passerebbe dai 10-15 euro ai 20-30 euro.

Olio e Pasta

Ci sono poi da tenere in considerazione anche i settori di olio e pasta. L’Italia nel 2018 ha esportato negli Stati Uniti olio d'oliva per 436 milioni di euro, mentre l'export di pasta ammonta a circa 305 milioni. Per l'olio venduto negli States il prezzo salirebbe da 12,38 euro a 24,77 euro al litro (attualmente non c'è dazio sull'olio). La pasta, a sua volta, aumenterebbe a 3,75 euro al kg rispetto agli attuali 2,75 euro. Per penne e spaghetti il dazio è in media di 6 centesimi al kg.