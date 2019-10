L’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca apre la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli Stati Uniti, arrivato martedì 15 ottobre nella base aerea di Andrews, a Washington. Il capo dello Stato sarà negli States fino al 20 ottobre ed è accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro per l’Innovazione tecnologica Paola Pisano. Dopo una serie di impegni nella capitale americana, Mattarella e la delegazione italiana si trasferiranno a San Francisco, in California, nel fine settimana.

Mercoledì 16 ottobre: il colloquio con Trump

Nella giornata di mercoledì 16 ottobre, è in programma l’appuntamento cruciale. Mattarella vedrà Trump per un colloquio nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Prima del faccia a faccia, il tycoon ha definito il capo di Stato italiano "una figura molto influente e un forte alleato degli Usa". Tra i temi sul tavolo, anche i dazi imposti dagli Usa anche all'Ue e all'Italia. In serata è in agenda un ricevimento in onore del presidente Mattarella alla presenza della comunità italo-americana.

Giovedì 17 ottobre: l’incontro con Nancy Pelosi

Per giovedì 17 ottobre, il capo dello Stato italiano è atteso al Campidoglio, sede del Congresso. Due gli incontri in programma. Prima quello con l’Italian American Congressional Delegation, commissione bicamerale e "bipartisan" che raccoglie i senatori ed i rappresentanti del Congresso di origine italiana. Poi quello con Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei rappresentanti americana.

Venerdì 18 ottobre: la visita alle start up e a Stanford

Mattarella si trasferirà successivamente a San Francisco dove, venerdì 18 ottobre, visterà le start-up Kong e Nozomi Networks, entrambe fondate da italiani. Il presidente sarà poi all’Università di Stanford per partecipare al Forum d’Innovazione Italo-Americano. Nel pomeriggio, inoltre, incontrerà il sindaco di San Francisco, London Breed e la collettività italiana della città californiana.

Sabato 19 ottobre: l’incontro col governatore californiano

Prima del suo rientro in Italia, sabato 19 ottobre, ultimo impegno per il capo dello Stato che incontrerà il governatore della California, Gavin Newsom.