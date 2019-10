Il senatore democratico Bernie Sanders, 78 anni, è stato ricoverato in ospedale a Las Vegas, Nevada. Secondo le prime informazioni, il ricovero è dovuto ad un'occlusione di un’arteria: al senatore sono stati inseriti con successo due stent. Al momento quindi la sua campagna in vista delle presidenziali Usa 2020, per le quali è in corsa, è stata sospesa (COME FUNZIONANO LE PRIMARIE NEGLI USA).

“Sanders è in buone condizioni”

"Durante un evento della campagna - ha spiegato Jeff Weaver, consigliere anziano dello staff del candidato alle presidenziali - il senatore ha registrato alcuni dolori al petto. Analisi hanno riscontrato problemi a un'arteria. Due 'stents' sono stati inseriti con successo. Sanders parla regolarmente ed è di buon umore". Weaver ha aggiunto anche che Sanders si riposerà nei prossimi giorni e che tutti gli eventi e le apparizioni in programma sono cancellati (L'ULTIMO CONFRONTO DEM).

L'ultima apparizione in Nevada

Abc News ha scritto che prima di essere ricoverato Sanders aveva in programma di partecipare ad un forum sulle armi. La sua ultima apparizione è stata ieri in Nevada. Se eletto Sanders sarebbe il presidente più anziano in carica. Alle elezioni del 2016 perse alle primarie democratiche contro Hillary Clinton. Nel 2018 è stato eletto per un terzo mandato da senatore con il 67% dei consensi (DE BLASIO SI RITIRA).