Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato il ritiro della sua candidatura alle primarie dei Democratici ponendo fine alla sua campagna per le Presidenziali 2020. L’esponente dem aveva lanciato la sua campagna lo scorso maggio attaccando il presidente Trump: "È un bullo e so come trattarlo", aveva detto.

"Esperienza straordinaria, ma ho dato tutto ciò che potevo"

"Andare là fuori, poter ascoltare le preoccupazioni delle persone, affrontarle con nuove idee, è stata un'esperienza straordinaria”, ha detto de Blasio annunciando la sua decisione a Msnbc. “Ma allo stesso tempo devo dire che mi sento di aver dato tutto ciò che potevo a queste Primarie ", ha dichiarato il sindaco di New York. De Blasio ha poi approfondito le sue motivazioni in un articolo per Nbc News spiegando che ha in programma di "continuare a lottare con i lavoratori" e di assicurarsi che New York "rimanga l'avanguardia del progressismo".

"Continuerò a battermi per i lavoratori"

"È chiaro che non è il mio tempo", ha proseguito de Blasio, che aveva sperato nella possibilità che si potesse affermare il suo marchio di fabbrica di stampo fortemente progressista, ma che nel corso della campagna elettorale per le primarie democratiche ha dovuto fare i conti con a presenza di due big della sinistra del partito come i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. "Proseguirò il mio lavoro come sindaco e continuerò a battermi per la classe lavoratrice e per un partito democratico che sta dalla parte dei lavoratori", ha aggiunto de Blasio. Il colpo finale alla sua campagna presidenziale è stata la mancata partecipazione all'ultimo dibattito tra i candidati democratici per non aver raggiunto i requisiti necessari in termini di sondaggi e di finanziamenti.

Male nei sondaggi

La decisione di de Blasio di abbandonare la corsa non è una sorpresa: non ha mai preso piede nei sondaggi e, nonostante generalmente si sia comportato bene nei dibattiti a cui ha partecipato, non ha riscosso grande successo tra gli elettori. La stessa candidatura di de Blasio è stata oggetto di critiche, anche per aver lanciato la sua corsa quando il "campo di battaglia" era già affollato.