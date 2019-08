Non si placano le tensioni tra Brasile e Francia dopo gli scontri verbali sul tema dell’Amazzonia che hanno visto protagonisti Jair Bolsonaro (CHI È) ed Emmanuel Macron. Proprio il presidente brasiliano ha infatti preso in giro la first lady francese, Brigitte, rispondendo sulla propria pagina ufficiale di Facebook al commento di un utente che ha pubblicato, in un post di Bolsonaro, un’immagine in cui metteva a confronto la moglie di Macron con Michelle, terza moglie del 64enne paulista.

Il post incriminato

"Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?", recita la didascalia della foto pubblicata dall’utente brasiliano sotto a un post del presidente brasiliano riguardo alla situazione in Amazzonia. Poi l'utente commenta: "È l’invidia, presidente. Di Macron…". A questa frase ha risposto direttamente Bolsonaro che, con chiaro riferimento a Macron, scrive all’utente: "Non umiliarlo, ragazzo", proseguendo con una risata. Nelle stesse ore il ministro dell'Educazione brasiliano Abraham Weintraub ha accusato il presidente della Francia di non essere "all'altezza del dibattito sull'Amazzonia", definendolo poi come "un cretino opportunista, che cerca il sostegno della lobby agricola francese".