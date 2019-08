Il governo brasiliano ha dichiarato ieri sera che rifiuterà l'offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia (LE CAUSE - IL VIDEO DALL'ALTO DI GREENPEACE - LE FOTO DALLO SPAZIO DI PARMITANO). Lo riporta il quotidiano Lo Stato di San Paolo. Il governo ha infatti assicurato che i roghi sono "sotto controllo". Intanto cresce la tensione con la Francia.

Il rifiuto degli aiuti

In precedenza, il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, aveva riferito ai giornalisti di aver accolto con favore i finanziamenti del G7 (LE FIRST LADY DEL G7 - I LEADER MONDIALI COME GLI AVENGERS: IL VIDEO PARODIA). Ma dopo un incontro tra il presidente, Jair Bolsonaro, e i suoi ministri, il governo ha cambiato idea. Nel rifiutare lo stanziamento del G7, il Brasile ha lanciato un nuovo attacco al presidente Macron, nuovo capitolo delle polemiche tra l'Eliseo e il Jaior Bolsonaro.

Nuovo attacco a Macron

Questa volta la stoccata è arrivata dal capo di gabinetto del presidente brasiliano, Onyx Lorenzoni. "Apprezziamo l'offerta, ma forse quelle risorse sono più utili per il rimboschimento dell'Europa", ha detto. "Macron non può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che è un sito del patrimonio mondiale, cosa intende insegnare al nostro Paese?", ha aggiunto Lorenzoni, riferendosi al rogo che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi lo scorso aprile. "Ha molte cose di cui occuparsi a casa e nelle colonie francesi", ha detto ancora Lorenzoni, riferendosi ai territori francesi d'oltremare, tra cui la Guyana francese, al confine con il Brasile (LO SCONTRO MACRON-BOLSONARO).