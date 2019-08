In vista del prossimo G7, in agenda questo fine settimana a Biarritz, in Francia, la Ong One ha condiviso un video parodia ispirato agli Avengers: nei panni di Thor, Hulk, Iron Man e gli altri celebri supereroi della Marvel ci sono i capi di Stato e di governo, a cui viene chiesto un impegno concreto per combattere le disuguaglianze di genere.

"Riusciranno i nostri eroi a farcela?"

"Per anni, le forze più potenti del mondo hanno promesso di combattere le disuguaglianze di genere. Belle parole… Il G7 ha il potere di cambiare la fine del gioco. Vogliamo sapere... ce la faranno?". Sono queste le frasi che accompagnano il filmato, in cui i volti di - tra gli altri - Angela Merkel, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte, Boris Johnson, sostituiscono quelli dei supereroi di "Avengers: Endgame", l’ultimo film della saga uscito quest’anno. Alle dichiarazioni dei leader politici per i diritti delle donne si chiede che venga dato un seguito concreto, riassunto dall'hashtag #progressnotpromises.

Le campagne di "One"

"One" è un movimento globale che porta avanti campagne per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili entro il 2030. Si batte anche per la giustizia e l’uguaglianza, soprattutto di genere.