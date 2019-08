"Sapevo che sarebbe venuto e rispetto il fatto che sia venuto”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato l’arrivo di Zarif al G7 di Biarritz., che si conclude oggi. Lavori che terminano con una inedita conferenza stampa a due del padrone di casa Emmanuel Macron insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump (L'INCONTRO CON BORIS JOHNSON). A chi chiede a Trump se considerasse questa presenza un colpo basso da parte di Macron, il tycoon ha risposto: "Ho una relazione molto buona con Macron, che me lo ha chiesto. Io non lo considero per nulla irrispettoso". Ma parlando della presenza in Francia del ministro degli Esteri iraniano, invitato proprio da Macron, Trump ha detto: "Non voglio incontrarlo ora. È troppo presto". (LE FIRST LADY DEL G7 - I LEADER MONDIALI COME GLI AVENGERS: IL VIDEO PARODIA).

L'ultima giornata del G7 a Biarritz

La conferenza stampa di Trump e Macron sarà preceduta da una lunga serie di bilaterali e una sessione allargata ai cinque partner africani, seguita dal pranzo di lavoro allargato ai leader di Sudafrica, Australia, Cile e India. Lo stesso ministro iraniano Zarif è partito stamani per la Cina, in una nuova tappa del suo tour diplomatico internazionale per cercare di salvare l'accordo sul nucleare di Teheran e rafforzare le relazione bilaterali della Repubblica islamica.

Trump: "Cina vuole accordo sui dazi? Grande cosa"

Intanto, sempre dalla Francia, l’inquilino della Casa Bianca ha parlato della questione dazi e di un possibile accordo con la Cina. "Vogliono fare un accordo, è una grande cosa!", ha detto il presidente Usa commentando la notizia che Pechino si sia detta disponibile a risolvere le dispute commerciali con gli Stati Uniti attraverso negoziati "calmi". "Ho grande rispetto per il presidente Xi", ha aggiunto Trump.