Dopo una lunga battaglia legale, è morto in Francia Vincent Lambert, il paziente tetraplegico da oltre 10 anni diventato il simbolo Oltralpe del dibattito sull’eutanasia e sul fine vita. Il decesso è stato reso noto dalla famiglia (EUTANASIA IN EUROPA: ECCO IN QUALI PAESI È LEGALE E IN QUALI NO).

La sua storia

Lambert, 42 anni, vittima di un incidente stradale nel 2008 in seguito al quale è finito in stato vegetativo, "è morto questa mattina alle 8.24" nell'ospedale centrale di Reims, nel nord della Francia, dove era ricoverato da anni. La notizia è stata diffusa dal nipote Francois. Jean e Viviane, i suoi genitori, hanno condotto una strenua battaglia legale per impedire che al figlio fossero interrotte cure e alimentazione che lo tenevano in vita. Da lunedì si erano di fatto arresi, definendo ormai "inevitabile" la morte di Vincent. La maggior parte degli altri familiari, a partire dalla moglie Rachel, erano invece schierati per l'arresto delle terapie, così come i sanitari che lo avevano in cura e il suo medico curante (LE DIFFERENZE TRA EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO).

La sospensione delle cure

Dopo che la corte d’appello di Parigi, il 20 maggio scorso, aveva ordinato di riprendere le procedure di alimentazione e idratazione interrotte, la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza, riaprendo la possibilità a un’interruzione. In seguito a quest'ultima decisione del tribunale, mercoledì 3 luglio i medici avevano deciso di sospendere cure e alimentazione.

Data ultima modifica 11 luglio 2019 ore 09:49