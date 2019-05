Stop alle cure per Vincent Lambert. In Francia è stata avviata la procedura per staccare la spina al 42enne, tetraplegico e in stato vegetativo da 10 anni, diventato simbolo del dibattito sul fine vita. Nonostante l'opposizione dei genitori, i medici hanno applicato la decisione del Consiglio di Stato di interrompere le cure al 42enne.

I genitori si oppongono

"E' uno scandalo assoluto, non hanno neppure potuto baciare loro figlio", ha commentato l'avvocato Jean Paillot che rappresenta il padre e la madre di Lambert, due cattolici fermamente contrari all'interruzione dei trattamenti. Su questo, però, la famiglia è divisa: da una parte i genitori, Viviane (73 anni) e Pierre (90), la sorella e un fratellastro. Sul fronte opposto, la moglie di Vincent, Rachel, quattro tra fratelli e sorelle e il nipote Francois, che denunciano l'accanimento terapeutico.

Stop alle cure

Convalidata dal Consiglio di Stato alla fine di aprile, l'interruzione delle cure prevede, secondo una fonte medica, l'arresto delle macchine per idratare e nutrire il paziente e una sedazione "controllata, profonda e continua". Il protocollo di fine vita potrebbe durare da due a quattro giorni, e includere, oltre allo stop alle macchine per idratarlo e nutrirlo, una sedazione "controllata profonda e continua".

In stato vegetativo dal 2014

Lambert, infermiere psichiatrico, è in uno stato vegetativo da quando, nel settembre 2008, rimase coinvolto in un incidente stradale. Il trauma gli ha provocato una lesione cerebrale che lo ha reso tetraplegico e assolutamente dipendente. Nel 2011, i medici hanno escluso qualsiasi possibilità di miglioramento e nel 2014 la sua condizione è stata classificata come vegetativa.