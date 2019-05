Sarà Brigitte Bierlein la prima cancelliera nella storia dell'Austria, dopo che il 28 maggio il Parlamento ha approvato con i voti di Fpö e Spoe una mozione di sfiducia nei confronti del cancelliere Sebastian Kurz a seguito dello scandalo Ibiza-Gate. Ad annunciare la nomina è stato il presidente austriaco Alexander van der Bellen. Bierlein compirà 70 anni il prossimo 25 giugno e non potrà più ricoprire l'incarico di presidente della Corte costituzionale per raggiunti limiti di età. Nominata vicepresidente della Corte costituzione nel 2003, ne è diventata presidente nel 2018. Kurz è stato sfiduciato nonostante la netta vittoria alle elezioni Europee in Austria. La mozione era stata presentata dai socialdemocratici di Spoe.

Le altre nomine

Il presidente austriaco ha annunciato anche altre nomine. L'ex vicepresidente della Corte costituzionale Clemens Jabloner sarà vicecancelliere e ministro della Giustizia. L'ambasciatore Alexander Schallenberg, attualmente capo della sezione Affari europei della Cancelleria e considerato vicino a Kurz, sarà il ministro degli Esteri. Nei prossimi giorni, ha annunciato Van der Bellen, altri super tecnici verranno nominati ministro.

Le elezioni a settembre

Sarà dunque Bierlein a portare l'Austria a elezioni anticipate il prossimo settembre, in seguito alll’Ibiza-gate che ha provocato le dimissioni di tutti i ministri dell'Fpö, il partito dell'estrema destra. La notizia era stata in qualche modo anticipato dal capo ad interim dell'Fpö, Norbert Hofer, che dopo un colloquio con il capo dello Stato aveva detto "abbiamo trovato un'intesa su un nome". Prima di Hofer, il presidente Van der Bellen aveva avuto colloqui anche con il leader dell' Övp ed ex cancelliere Sebastian Kurz e con la presidente dei socialdemocratici Pamela Rendi-Wagner.

Il trionfo di Kurz nelle Europee

Il 26 maggio Kurz ha trionfato nelle elezioni europee in Austria (LA MAPPA DEI RISULTATI IN EUROPA - LO SPECIALE). Ventiquattro ore dopo l'acclamazione della folla in piazza, però, è arrivata la caduta in Parlamento: il Nationalrat ha approvato la mozione di sfiducia presentata dai socialdemocratici di Spoe contro il cancelliere e il suo governo. Ma gli austriaci, che alle Europee hanno sostenuto a larga maggioranza la linea di Kurz, a settembre torneranno alle urne. Il 32enne ha assicurato al presidente Alexander Van der Bellen "pieno e incondizionato sostegno a un governo tecnico" che traghetti il Paese verso le elezioni.