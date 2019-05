Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz esclude ulteriori collaborazioni con il vicecancelliere e il leader dell'FPÖ Heinz-Christian Strache. La notizia arriva dall'agenzia di stampa Dpa. Alle 12 il cancelliere terrà una conferenza stampa dove potrebbe confermare l’annuncio. La decisione è stata presa il giorno dopo la pubblicazione di un video che compromette il vicecancelliere.

Lo scandalo del video

La bufera nella maggioranza di governo austriaca è stata scatenata da immagini riprese con una telecamera nascosta da parte dei giornali tedeschi Der Spiegel e Sueddeutsche Zeitung. Il video mostra un incontro a Ibiza con una sedicente nipote di un oligarca russo, Aljona Makarowa, che si offriva di investire circa 250 milioni di euro per acquisire quote della stampa austriaca, in particolare del quotidiano "Kronen Zeitung", con soldi in nero di provenienza ignota. "Se lei acquisisce la Kronen Zeitung tre settimane prima delle elezioni e ci mette al primo posto, possiamo parlare di tutto", dice Strache nel video. La donna era in realtà un'adescatrice e l'incontro a Ibiza una trappola. Nel video, che documenta 7 ore di incontro, il vice-cancelliere austriaco e il suo braccio destro Johann Gudens si lasciano andare ad elogi del sistema di Viktor Orban, premier ungherese, per il controllo della stampa. Tra le opzioni di investimento proposte alla russa si parla anche di finanziare il partito l'FPÖ con forme di finanziamento "discutibili", cioè passando attraverso circoli ed associazioni in modo da aggirare la Corte dei conti e le leggi austriache in tema di finanziamento ai partiti. Strache e Gudens avevano confermano l'incontro a Der Spiegel e Sz, ricordando "un'atmosfera di festa e di bevute”.

Strache alle 11 da Kurz

Il video diffuso ieri ha causato un terremoto nella coalizione di governo a una settimana dal voto per le Europee. Il vicecancelliere dell'Austria e leader del partito ultra-nazionalista, Heinz-Christian Strache, secondo l'agenzia austriaca APA, si riunirà con il cancelliere e leader del partito conservatore Partito Popolare (OVP), Sebastian Kurz, alle 11 nella sede del governo. Tutti i media danno per scontato che il vicecancelliere annuncerà le dimissioni dall'incarico governativo e dalla guida del suo Partito Liberale (PFO), come chiesto ieri dall'opposizione in blocco e molti prevedono la rottura della coalizione al governo dal 2017 e il ricorso a elezioni anticipate.