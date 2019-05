Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Francia per le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, è arrivato a Notre-Dame, come fa sapere anche un tweet del Quirinale, per una visita alla cattedrale devastata dall'incendio del 15 aprile scorso. "Sono qui per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia”, ha detto il Capo dello Stato, in visita alla cattedrale di Parigi con il ministro della cultura francese, Franck Riester. Nelle prossime ore il presidente italiano incontrerà Emmanuel Macron ad Amboise, dove visse gli ultimi anni di vita Leonardo da Vinci (LE 10 INVENZIONI PIU' CURIOSE - LUOGHI VINCIANI A MILANO).

"Notre-Dame è pezzo di storia e civiltà dell'Europa"

"Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1.200 in poi sono passati da qui - ha detto Mattarella prima di entrare nella chiesa -. E la cattedrale di Notre-Dame rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d'Europa. Questo - ha aggiunto - spiega perché in Italia le ore dell'incendio sono state seguite con angoscia e con affetto, perché tra l'altro, Francia e Italia condividono una grande sensibilità per il patrimonio culturale".

"Pompieri meritano riconoscenza dell'Europa"

I pompieri parigini che hanno salvato la chiesa dall'incendio "meritano la riconoscenza dell’Europa”, ha detto ancora il capo dello Stato. "Per me, come per tutti quelli che sono stati più volte a Notre-Dame", quelle del rogo alla cattedrale sono state "ore di grande preoccupazione e coinvolgimento affettivo", ha continuato Mattarella. "Sapere che è stata salvata dai vigili del fuoco" è motivo di "grande riconoscenza nei loro confronti", ha sottolineato il presidente (IL CROLLO DELLA GUGLIA - LE PRIME IMMAGINI DALL'INTERNO DELLA CATTEDRALE - ANNI PER LA RICOSTRUZIONE - OPERE D'ARTE IN SALVO - IL CAPPELLANO EROE - LE INDAGINI SULLE CAUSE DEL ROGO).