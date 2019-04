Il tetto che per larghi tratti non c’è più e la volta della navata centrale è crollata in alcune sezioni: è quanto si vede nelle immagini riprese oggi dall'interno di Notre Dame, la cattedrale simbolo di Parigi devastata da un incendio la sera del 15 aprile (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Un aspetto spettrale, quello della chiesa: moltissimi i resti del soffitto in legno che giacciono sul pavimento.

Castaner: “L’essenziale è salvo”

"L'essenziale è salvo, ma tutti i rischi non sono ancora scartati", ha detto il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, giunto dinanzi alla cattedrale, dopo un rientro d'urgenza da Mayotte. "Ora è il tempo della ricostruzione e della solidarietà", ha aggiunto, ricordando che gli inquirenti propendono fortemente per l'ipotesi dell'incidente e criticando coloro che, come Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), hanno evocato un possibile attentato. "Non sono responsabili politici", ha tuonato Castaner, aggiungendo che Notre Dame appartiene "al popolo francese" e "al popolo del mondo".