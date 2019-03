Aveva una velocità insolitamente elevata subito dopo il decollo e prima che l'aereo segnalasse problemi alla torre di controllo e chiedesse il permesso di prendere quota rapidamente il volo 302 della Ethiopian Airlines, che lo scorso 10 marzo si è schiantato uccidendo 157 persone, tra cui otto italiani (LE FOTO DELLO SCHIANTO). A riferirlo all'agenzia Reuters è una fonte anonima che ha ascoltato la registrazione del controllo del traffico aereo in cui si sente la voce del pilota del Boeing 737 Max 8. A pochi minuti dalla partenza il velivolo viaggiava a 740 chilometri all’ora, contro uno standard di 400 (TUTTI GLI INCIDENTI DELLA COMPAGNIA ETIOPE - QUALI COMPAGNIE USANO IL 737).

L’aereo è scomparso dai radar a 3mila metri

Prima di chiedere urgentemente di poter atterrare, dalla cabina di pilotaggio era stato chiesto alla torre di controllo di salire a 4.200 metri sul livello del mare. L'aereo è poi scomparso dal radar quando era a 3.000 metri, subito dopo aver iniziato la manovra per tornare verso lo scalo della capitale etiope. "Il pilota - rivela la fonte - ha detto che aveva un problema nel controllare l'aereo, ecco perché voleva salire". Gli esperti di aviazione, ricorda Reuters, spiegano che solitamente i piloti chiedono di prendere quota quando incontrano problemi, così da guadagnare margine di manovra.

Le possibili analogie con l’incidente in Indonesia

Gli inquirenti etiopi, coadiuvati da un team internazionale, continuano a lavorare anche per capire se ci siano delle analogie tra l'incidente di Addis Abeba e quello avvenuto il 29 ottobre in Indonesia, sempre con un Boeing 737 Max 8. Secondo il New York Times, alcuni reperti trovati sulla scena dello schianto suggerirebbero delle similitudini. In quel caso, le indagini avevano evidenziato che il pilota aveva provato a salvare l'aereo, ma il computer di bordo potrebbe aver impedito al comandante di riprendere il controllo.

Fino a 6 mesi le procedure per l'identificazione delle vittime

Potrebbero durare intanto fino a sei mesi le procedure per l'identificazione delle vittime. "I risultati dell'analisi del Dna saranno annunciati approssimativamente in 5 o 6 mesi dopo aver prelevato i campioni", afferma la compagnia in una nota trasmessa ai parenti delle vittime. Sulle cause dell'incidente "serve un'analisi approfondita e un tempo considerevole per arrivare a conclusioni concrete", ha dichiarato il ministro dei Trasporti etiope.