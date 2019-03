Un aereo Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines, partito dalla capitale etiope Addis Abeba, è precipitato questa mattina mentre era diretto a Nairobi. A bordo c’erano 149 passeggeri, di 33 nazionalità diverse, e otto membri dell’equipaggio. Nessuna delle persone sul volo sarebbe sopravvissuta, tra le vittime ci sono 32 keniani e 17 etiopi. Il governo del Kenya ha comunicato che ci sono anche 8 italiani morti tra le 157 vittime. Manca ancora la conferma della Farnesina. Si tratterebbe di delegati di alcune ong che dovevano essere presenti all'Assemblea delle Nazioni Unite sull'ambiente, prevista per domani nella capitale del Kenya. Secondo le prime valutazioni della compagnia aerea, lo schianto sarebbe avvenuto alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo, a una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope: è stato in quel momento che si è perso il contatto radio con il velivolo. Al momento la causa dell'incidente non è ancora chiara. Il Boeing era un velivolo nuovo, consegnato alla compagnia aerea a metà novembre.

Il Boeing 737 aveva "una velocità verticale instabile"

Il sito Flightradar24 ha riferito che, dopo il decollo da Addis Abeba, il velivolo aveva "una velocità verticale instabile". Si tratta della velocità ascensionale dell'aereo che indica quanta quota si guadagna in fase di cabrata. In attesa di conoscere le cause dello schianto, questa informazione sembra indicare che il mezzo avesse dei problemi.

Il premier etiope: "Sentite condoglianze a tutte le famiglie"

La notizia dello schianto è stata confermata anche da un comunicato del premier dell'Etiopia Abiy Ahmed, che su Twitter ha espresso "a nome del governo e del popolo etiope le più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari".

Ethiopian Airlines in lutto

In lutto anche la compagnia aerea Ethiopian Airlines che, sui social, sta aggiornando sulla situazione e ha modificato le foto dei profili con sfondi di colore nero. Tra i post la compagnia aerea ha pubblicato una foto che mostra l'ad della compagnia, Tewolde Gebremariam, in piedi tra le macerie dell'aereo spiegando che il Ceo è ora sulla scena dell'incidente. L'Ethiopian Airlines ha fatto sapere di essere rammaricata perché non ci sono sopravvissuti e ha espresso "la sua profonda vicinanza e le condoglianze alle famiglie dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che hanno perso la vita in questo tragico incidente".

Onu: "Profondamente rattristati"

"Profondamente rattristata di sentire questa notizia. I miei pensieri e le mie preghiere sono con le famiglie", ha scritto su Twitter Joyce Msuya, direttrice esecutiva ad interim del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Domani partirà a Nairobi, in Kenya, la quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull'ambiente. Proprio nella capitale keniota era diretto il volo della Ethiopian Airlines precipitato vicino ad Addis Abeba. Tra le presunte vittime a bordo dell'aereo ci sarebbero stati anche delegati italiani di alcune ong che dovevano essere presenti all'Assemblea.

La compagnia è considerata affidabile

Ethiopian Airlines, ricorda la Bbc, è considerata una compagnia aerea generalmente affidabile: vola verso molte destinazioni in Africa, in un continente in cui molte compagnie effettuano tratte solo dal loro Paese d'origine verso destinazioni al di fuori dell'Africa. Ha una buona reputazione anche in fatto di sicurezza, anche se nel 2010 uno degli aerei della compagnia si è schiantato nel Mar Mediterraneo poco dopo aver lasciato Beirut: nell’incidente morirono 90 persone.

Data ultima modifica 10 marzo 2019 ore 13:25