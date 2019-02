L'ambasciatore francese Christian Masset, richiamato la settimana scorsa da Parigi, rientrerà oggi a Roma. Lo riferisce il ministero francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, che ha anche ritwittato la notizia data da RTLFrance. "Sono contento che sta tornando l'ambasciatore francese in Italia, a cui chiederò un incontro. Intanto gli do il bentornato", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del manifesto del M5s e di altre 4 forze politiche per le Europee. Alle tensioni tra Francia e Italia hanno contribuito anche i rapporti tra M5s e gilet gialli, in particolare dopo che il vicepremier Luigi Di Maio era stato nel Paese transalpino per incontrare Christophe Chalençon, uno dei leader del movimento. E il legame fa ancora discutere dopo che, durante un fuorionda di un'intervista concessa alla trasmissione Piazzapulita, Chalençon ha affermato che ci sono "paramilitari" che intendono "far cadere il governo". Chalençon ha poi confermato che con il M5s "l'alleanza c'è, assolutamente".

Di Maio: "No a dialogo con chi parla di lotta armata"



Intanto Di Maio, però, prende le distanze dai gilet gialli (CHI SONO): "C'è stata un'interlocuzione ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di lotta armata o la guerra civile", ha affermato il vicepremier presentando il manifesto M5S per le Europee. "Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose".

Il ministro francese: "Leader italiani rammaricati"

Intanto la ministra Loiseau ha spiegato così la decisione di far rientrare l'ambasciatore a Roma: "Il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha telefonato al presidente Macron, si sono parlati, hanno detto insieme fino a che punto è importante l'amicizia tra la Francia e l'Italia, a che punto i due Paesi hanno bisogno uno dell'altro. Abbiamo anche ascoltato dei leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente non amichevoli e inaccettabili, mostrare rammarico". Loiseau ha aggiunto: "Abbiamo udito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia e abbiamo sentito Di Maio dire cose complicate ma era stato lui a mettersi da solo in una situazione molto complicata. Credo che gli italiani abbiano bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme".

Il richiamo a Parigi

Lo scorso 7 febbraio, la Francia aveva richiamato a Parigi per consultazioni l'ambasciatore Masset. L'annuncio era arrivato con una nota durissima del Quai d'Orsay in cui faceva riferimento ad "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento" e "dichiarazioni oltraggiose" da parte del governo italiano, in particolare dopo l'incontro tra Di Maio e Chalençon e altre tensioni che hanno riguardato tra le altre la questione migranti.



Data ultima modifica 15 febbraio 2019 ore 13:12