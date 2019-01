Venezuela, Maduro contro l'Ue: "Nessuno può darci un ultimatum"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro non cede e respinge l'ultimatum dell'Ue che ha chiesto di indire nuove elezioni o riconoscerà l'oppositore, Juan Guaidò, come nuovo presidente. "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano", insiste Maduro in un'intervista alla Cnn Turk ripresa dai media internazionali. "Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza. Le elite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei", spiega. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è unito agli Stati Uniti, Canada e alla maggior parte dei Paesi europei e dell'America latina e ha fatto sapere che "riconosce la nuova leadership del Venezuela".

L'Ue con gli Usa: elezioni subito

Ieri Bruxelles si è schierata al fianco degli Stati Uniti per la "tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili", come ha detto l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna inoltre hanno esplicitamente invitato Caracas a convocare elezioni "eque" entro otto giorni, oppure avrebbero riconosciuto l'autoproclamato Guaidò come presidente del Venezuela. Più distante da Macron, Sanchez e Merkel il premier italiano Giuseppe Conte che ha invitato a evitare “interventi impositivi” dividendo così Lega e Cinquestelle: da un lato il Carroccio, che con Salvini sostiene la linea degli altri Paesi europei sull’ultimatum, e dall’altro il Movimento che preferisce invece la prudenza.

La Russia smentisce invio di militari

Ma la questione venezuelana tocca anche la Russia che ieri, in una tesissima riunione del Consiglio di Sicurezza sulla crisi del Paese, ha accusato gli americani di "tentare un golpe". Oggi però il Cremlino ha smentito la notizia circolata nelle scorse ore che un contingente militare russo fosse stato inviato in Venezuela per proteggere il presidente Nicolas Maduro. "Certamente, non è vero", ha detto il portavoce della presidenza Dmitry Peskov.

Verifiche su militare di alto rango anti-Maduro

Intanto, si è registrata una defezione importante tra i ranghi del presidente venezuelano. L’addetto militare venezuelano a Washington, colonnello José Luis Silva Silva, ha riconosciuto Guaidò come unico presidente del Paese, disconoscendo quindi Maduro. In un tweet Guaidò segnala di "aver preso nota del messaggio", ma ha poi precisato che "come istituzione legittima e responsabile stiamo lavorando per verificare l'informazione".

Data ultima modifica 27 gennaio 2019 ore 16:30