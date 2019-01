Mentre la situazione in Venezuela continua a essere nel caos, Francia, Germania e Spagna sono pronte a riconoscere Juan Guaidó come presidente. Pedro Sanchez, da Madrid, ha annunciato che la Spagna riconoscerà il leader del parlamento venezuelano come presidente del Paese se entro 8 giorni non verranno organizzate elezioni libere e democratiche. A lui si sono uniti anche i leader di Germania e Francia che hanno dichiarato di essere pronte a riconoscere Guaidó. Intanto, a New York, si riunisce oggi il Consiglio di sicurezza dell’Onu come richiesto dagli Stati Uniti, per parlare della crisi venezuelana.

L'ultimatum delle big europee

"Il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente il suo futuro", ha scritto Macron su Twitter annunciando il suo ultimatum politico. A questo "stiamo lavorando fra partner europei", ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Già ieri, il governo spagnolo aveva proposto all'Unione europea di fissare una scadenza specifica per il regime di Nicolas Maduro. Madrid ha infatti anticipato che avrebbe riconosciuto l’autoproclamato presidente venezuelano, se Maduro non avesse consentito al più presto elezioni libere e democratiche. A stretto giro era arrivata la replica del diretto interessato, che ha definito "insolenti" le parole del ministro degli Esteri spagnolo.

Presente all’Onu ministro venezuelano

Alla riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu di oggi emerge che parteciperà anche il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, inviato da Maduro. La missione Onu in Venezuela ha inviato ieri una lettera all'ambasciatore della Repubblica dominicana Jose Singer, Paese che ha la presidenza di turno del Consiglio, per chiedere che Arreaza sia aggiunto alla lista degli oratori, secondo quanto previsto dalle regole del Consiglio. La richiesta della missione potrebbe essere teoricamente impugnata, ma diplomatici del Consiglio bene informati lo giudicano improbabile. All'incontro interverrà inoltre il segretario di Stato americano Mike Pompeo, dopo che gli Stati Uniti sono stati tra i primi a riconoscere il nuovo presidente Guaidó come legittimo.