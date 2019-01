Caos Venezuela, 16 vittime. Usa chiedono Consiglio di Sicurezza Onu

Il bilancio degli scontri in Venezuela, tra i sostenitori di Nicolas Maduro e l’autoproclamato nuovo presidente Juan Guaidò è di almeno 16 morti. Da ieri, quando il leader dell’opposizione ha preso la decisione definita “un colpo di stato” da Maduro, il Paese è nel caos e la comunità internazionale guarda con apprensione alla situazione. Gli Stati Uniti, che hanno subito riconosciuto il nuovo presidente, hanno chiesto ufficialmente una riunione a porte aperte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sabato alle 9 locali (le 15 italiane).

I fronti interni

In Venezuela, intanto, Maduro ha chiamato alla mobilitazione i propri sostenitori, a partire dall’esercito. Ma non è chiaro come reagirà quest’ultimo nelle prossime ore: divisioni interne sono già sorte nel corso degli ultimi avvenimenti. Il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) venezuelano ha invece ribadito di riconoscere Maduro come unico presidente e ha chiesto all'Assemblea nazionale, controllata dall'opposizione, di porre fine al suo atteggiamento di "mancanza di rispetto" della Costituzione. Il paese sta subendo "un colpo di stato con l'intervento straniero", ha detto il presidente della Corte, Maikel Moreno, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, alla quale ha partecipato anche Maduro.

Moavero: “Preoccupazione per i cittadini”

Mentre gli Stati si dividono tra sostenitori di Maduro (tra cui Russia e Cina) e di Guaidò (Usa e molti latinoamericani), il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi ha scritto, in una nota della Farnesina: “Stiamo lavorando in stretto collegamento con gli altri Governi dell'Unione Europea, al fine di assicurare una posizione comune”. "Stiamo prestando la massima attenzione all'evoluzione della situazione nel Paese. Il nostro primo pensiero va ai cittadini venezuelani, tanti dei quali hanno un'origine italiana, ai quali siamo vicini con grande, sincera solidarietà", ha aggiunto. "Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto prima cade, senza ulteriori scontri, meglio è", ha twittato invece il ministro dell’Interno Matteo Salvini.