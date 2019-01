Emiliano Sala, il calciatore argentino scomparso in un aereo sul canale della Manica insieme al pilota del velivolo il 22 gennaio 2019, è un attaccante argentino del 1990, che giocava nel Nantes ed era stato appena acquistato dal Cardiff City. (IL PROFILO DI SALA SU SKY SPORT)



Dall'Argentina alla Francia



Emiliano Sala è nato a Progreso, nella provincia di Santa Fe, il 31 ottobre 1990. Ha cominciato a giocare a calcio nelle giovanili della suadra argentina Proyecto Crecer, partner dei francesi del Bordeaux. Proprio la squadra transalpina lo ha portato in Europa nel 2010. Con i girondini, però, nessuna presenza nel primo anno e partenza in prestito nelle serie minori del campionato francese, prima all'Orléans, poi al Niort. Al suo ritorno nel Bordeaux, Emiliano Sala realizza un gol in 11 partite disputate, prima di essere prestato nuovamente al Caen. Il 20 luglio 2015 viene acquistato a titolo definitivo dal Nantes con cui firma un contratto di cinque anni.



L'affermazione nel Nantes

Nelle tre stagioni giocate con la maglia gialloverde del Nantes, Emiliano Sala ha gradualmente conquistato la titolarità e migliorato il suo rendimento. In totale, ha realizzato 42 gol in Ligue 1, su 116 presenze, che diventano 48 in 133 match ufficiali con la squadra della Loira atlantica. Nel campionato 2017-2018, con Claudio Ranieri in panchina, l'attaccante ha segnato 12 gol in campionato. Una buona media, che era migliorata sensibilmente nella stagione in corso, sempre 12 centri ma a metà campionato, in 19 partite giocate. Gol che gli erano valsi l'interesse del Cardiff City: il presidente della società gallese Mehmet Dalman aveva acquistato il suo cartellino il 19 gennaio per 17 milioni di euro, la somma più alta mai pagata dal club per un giocatore. Emiliano Sala era atteso a Cardiff lunedì 21 gennaio e nella giornata di martedì 22 avrebbe dovuto prendere parte al primo allenamento con la nuova squadra.