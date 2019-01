Sono riprese questa mattina, grazie anche a una raccolta fondi sul web che ha già toccato quota 200mila euro, le ricerche dell'aereo a bordo del quale viaggiava il calciatore argentino Emiliano Sala, scomparso insieme al pilota del velivolo nel canale della Manica la sera del 21 gennaio. Le operazioni, interrotte giovedì, sono ricominciate oggi su iniziativa della famiglia e dell'entourage del giocatore 28enne. Due imbarcazioni sono partite questa mattina dalla costa inglese per cominciare le ricerche nelle acque che circondano l'isola di Guernsey. Non è al momento previsto un termine per questa nuova operazione: dipenderà dalle condizioni e soprattutto dai fondi raccolti.

La colletta sul web

La raccolta fondi è stata avviata sul sito gofundme.com e si appresta a raggiungere il tetto massimo di 300mila euro. Fra coloro che hanno donato, i giocatori del Manchester City Ilkay Gundogan, del Leicester City Demarai Gray, del Paris Saint-Germain Adrien Rabiot, del Bayern Monaco Corentin Tolisso. Nella lista dei contributori anche l'allenatore del Nantes (il club francese che aveva ceduto Sala ai gallesi del Cardiff City), Vahid Halilhodzic.

L'iniziativa voluta dai familiari

I familiari di Sala - soprattutto la madre e la sorella - si sono attivate per far proseguire le ricerche, anche privatamente, nelle acque della Manica, dopo che le autorità britanniche dell'isola di Guernsey due giorni fa hanno sospeso le operazioni. "E' come cercare un ago in un pagliaio, senza neanche sapere dove sia il pagliaio", aveva dichiarato a proposito un ex capo dell'autorità portuale dell'isoletta della Manica.