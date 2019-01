Emiliano Sala, l’audio a bordo dell’aereo scomparso: “Ho paura”

“Sto sopra l’aereo che sembra che stia per andare in pezzi”. È una frase che ora sembra una terribile premonizione quella che l’attaccante argentino del Cardiff City Emiliano Sala (CHI È) ha pronunciato, in un messaggio audio, mentre si trovava a bordo dell’aereo poi scomparso sul canale della Manica nella serata del 21 gennaio. Le ricerche continuano, ma il responsabile dei soccorsi ha detto: “Non ci aspettiamo di trovare sopravvissuti”. (GLI AGGIORNAMENTI DI SKY SPORT)

L’audio di Sala: ho paura

Le parole dette al telefono dal 28enne attaccante argentino, riportate da alcuni giornali, sono state seguite da altre frasi dal tono spaventato: “Se tra un’ora e mezza non avrete mie notizie non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno - avrebbe detto il calciatore - Che paura che ho!”.

“L’aereo è completamente svanito”

Le ricerche sono riprese all’alba ma, dal momento della scomparsa, sono state interrotte più volte a causa del forte vento, della visibilità pessima e del mare mosso. Sulla dinamica dell’incidente non c’è ancora certezza: “Non sappiamo come sia scomparso, il piccolo aereo è completamente svanito - ha spiegato il responsabile dei soccorsi - non c’è stata alcuna conversazione radio”. Tuttavia ieri le autorità hanno detto che non ci sono tracce del velivolo sulla terraferma e "se è ammarato le possibilità di trovare superstiti sono minime".

La scomparsa dell’aereo

L’aereo su cui si trovava Sala, insieme al pilota, è un Piper Malibu, un aereo da turismo. Il volo era partito da Nantes ed era diretto a Cardiff, dove la nuova squadra dell'attaccante avrebbe dovuto accoglierlo lunedì sera. Ma, intorno alle 21.30, il Piper è scomparso dai radar sul canale della Manica. Le ricerche sono iniziate rapidamente nella zona del faro di Casquets, all'incirca a 12 chilometri a nord dell'isola di Guernsey, dove sono stati persi i contatti, ma del velivolo non c’era traccia.

Data ultima modifica 23 gennaio 2019 ore 09:00