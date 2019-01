Proseguono le ricerche le piccolo Julen, il bimbo di due anni e mezzo caduto domenica scorsa in un pozzo in Spagna. Ieri nuovi ostacoli hanno ancora rallentato le operazioni di salvataggio in Andalusia. Se non si incontreranno altre difficoltà, i soccorritori sperano di arrivare a lui entro oggi, anche se Angel Garcia, rappresentante dell'Ordine dei Minatori di Malaga e consulente delle operazioni non ha escluso che il salvataggio non possa essere portato a termine prima di lunedì. Le speranze di ritrovare in vita il bambino sono ormai ridotte a un filo (IL ROBOT SONDA USATO PER LE RICERCHE).

Le ricerche durano da 6 giorni

Da quando, ormai sei giorni fa, è caduto in un pozzo abbandonato, largo 25 centimetri e profondo più di 100 metri, nelle campagne di Totalan, alle porte di Malaga, il bimbo non ha dato segni di vita. Ma l’operazione continua senza sosta e le autorità sperano di cominciare a scavare nelle prossime ore il tunnel verticale parallelo al pozzo, che finora è stato ritardato per la particolare geologia e stratigrafia del terreno. Finora è stato impossibile arrivare al punto dove si ritiene sia il piccolo perché il pozzo è bloccato da uno strato di terra, sabbia e pietre che si ritiene siano state trascinate giù da Julen nella caduta.

Il tunnel verticale come ultima strada

Dopo il tunnel verticale, un’equipe specializzata nei salvataggi in miniera dovrà scavare una galleria orizzontale per arrivare al pozzo e al punto dove si ritiene sia il piccolo, a una profondità di 80 metri. E nelle migliori previsioni, se non troveranno nuove difficoltà, i soccorritori sperano di arrivare al bimbo entro la giornata di sabato.