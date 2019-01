Proseguono senza sosta le ricerche di Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo in Spagna, vicino a Malaga, lo scorso 13 gennaio. Per aiutare i soccorritori è arrivato sul luogo anche un robot-sonda con le telecamere che in queste ore cerca di localizzare il piccolo. L’apparecchio ha raggiunto una profondità di 80 metri, ha spiegato il delegato del governo in Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. L'alto funzionario, riporta La Vanguardia, ha precisato che il pozzo è profondo 107 metri. La sonda procede molto lentamente perché il pozzo è ostruito dalla terra franata dalle pareti che le squadre dei soccorsi stanno rimuovendo con l'aiuto di un potente estrattore.

Si spera di localizzare Yulen entro 48 ore

I soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trovare vivo Yulen e portarlo in salvo. La speranza è di localizzare il piccolo entro le prossime 24-48 ore.

La vicenda

Lo scorso 13 gennaio Yulen è caduto nel pozzo, profondo quasi 110 metri e largo 25 centimetri, mentre giocava nella proprietà di un familiare nella Sierra di Totalan, vicino a Malaga. Le condizioni del bimbo non sono chiare: secondo alcune testimonianze, inizialmente si sentiva un pianto flebile provenire dalla cavità, ma poi è cessato. Alle operazioni assistono anche i genitori del piccolo, che nel 2017 hanno già perso un altro figlio dell’età di tre anni. La vicenda ricorda quella avvenuta in Italia, a Vermicino, al piccolo Alfredino Rampi, morto nel 1981 in un incidente analogo.

Le operazioni di soccorso

Ieri i soccorritori hanno estratto terra dal pozzo. Si procede non solo con l'aspirazione del terriccio, ma anche cercando di rafforzare le pareti di perforazione, in modo da proteggerle da possibili frane, e con uno scavo a cielo aperto sull'altro lato della montagna. I tecnici hanno iniziato anche a scavare un tunnel orizzontale per accedere al condotto dov'è precipitato Yulen.