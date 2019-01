Continua in Spagna la corsa contro il tempo per salvare Yulen, il bambino di due anni e mezzo che, il 13 gennaio, è caduto in un pozzo profondo 110 metri e largo 25 centimetri mentre giocava nella proprietà di un familiare nella Sierra di Totalan, vicino a Malaga. Ormai le ricerche proseguono senza sosta da oltre 40 ore ma le condizioni del bimbo purtroppo non sono chiare: secondo alcune testimonianze, inizialmente si sentiva un pianto flebile provenire dalla cavità, ma poi è cessato. Alle operazioni assistono anche i genitori del piccolo, che nel 2017 hanno già perso un altro figlio dell’età di tre anni. La vicenda ricorda quella avvenuta in Italia, a Vermicino, al piccolo Alfredino Rampi, morto nel 1981 in un incidente analogo.

Le operazioni di soccorso

I soccorritori hanno lavorato tutta la notte cercando di estrarre terra dal pozzo, ma la telecamera introdotta per visualizzare il bambino ha trovato un intoppo di materiale a circa 73 metri di profondità. Per il salvataggio, si procede non solo con l'aspirazione del terriccio, ma anche cercando di rafforzare le pareti di perforazione, in modo da proteggerle da possibili frane, e con uno scavo a cielo aperto sull'altro lato della montagna.

Nel 2017 la morte del primo figlio

I genitori di Yulen hanno già vissuto un dramma nel 2017, quando morì il loro figlio di tre anni, Olivier. Il bambino fu colto da "morte improvvisa", forse un infarto, mentre passeggiava su una spiaggia con il papà e la mamma. Yulen è oggi il loro unico figlio.