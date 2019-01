Giulio Regeni, il tweet della madre per il compleanno: "Ti hanno rubato la vita"

“Caro Giulio, ti hanno rubato la vita, sarebbero 31!”. Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni (CHI ERA), il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, ha voluto ricordare il figlio con un tweet e l'hashtag #veritapergiulioregeni. I genitori di Regeni continuano, infatti, a chiedere risposte. Oggi il ragazzo avrebbe compiuto 31 anni e, per l’occasione, dall’account Twitter “Verità per Giulio” arriva una dedica: “T'insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece. Caro Giulio, oggi avresti compiuto 31 anni. E avresti dato ancora tanto splendore a questo mondo buio e impazzito. Ovunque tu sia buon compleanno”.

L’omicidio di Giulio Regeni

Ricercatore dell’Università di Cambridge, Giulio Regeni nel 2016 era in Egitto per preparare la tesi di dottorato. Il 25 gennaio scomparve e il suo cadavere fu poi ritrovato il 3 febbraio su un cavalcavia dell’autostrada per Alessandria, a 25 chilometri dal Cairo. Il corpo presentava segni di tortura, con tagli sul naso e sulle orecchie e ferite sulla testa e la schiena. Le indagini tra Roma e l’Egitto sono proseguite in un susseguirsi di accuse e smentite fino ad arrivare, a inizio dicembre del 2018, all’iscrizione ufficiale di 5 persone nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa e tortura del ragazzo. Tra gli indagati ci sono ufficiali appartenenti al dipartimento di Sicurezza nazionale e all'ufficio dell'investigazione giudiziaria del Cairo. Il coinvolgimento degli 007 egiziani sarebbe stato dimostrato anche dall’analisi dei tabulati telefonici da cui risulta che il giovane ricercatore italiano venne pedinato e controllato almeno fino al giorno della sua scomparsa.