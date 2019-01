L’operazione alla gamba sinistra è riuscita ed Angela Grignano, la trapanese di 24 anni rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta in una panetteria nella zona dell’Opera, a Parigi, potrà tornare a camminare. “"Per noi - dice il fratello - si tratta di un miracolo. Il Signore ha ascoltato le nostre preghiere", dice il fratello della giovane, Giuseppe Grignano, parroco della diocesi di Trapani che insieme ai genitori sta assistendo la sorella coinvolta nello scoppio causato da una fuga di gas che ha provocato quattro morti.

Il fratello: "Il peggio sembra passato"

Le condizioni della gamba sinistra di Angela avevano destato forti preoccupazioni, per via delle schegge solo un'arteria era rimasta ad irrorare la zona sotto il polpaccio; per questo motivo la giovane rischiava l'amputazione dell’arto. L'operazione è andata bene. ”I medici - spiega Giuseppe Grignano - sono ottimisti e noi siamo fiduciosi che riesca a recuperare perfettamente l'uso della gamba. In questi giorni il chirurgo plastico interverrà per aiutare il muscolo per la cicatrizzazione. Dopo inizierà una lunga riabilitazione per ricominciare a camminare, ma il peggio sembra essere passato”.

L'intervento durato sei ore

I medici, dell'Hospital Tenon di Parigi, nel corso del complesso intervento di chirurgia vascolare durato circa sei ore, sono riusciti a ricostruire tessuti e vasi sanguigni ripristinando la circolazione. Stamattina la paziente si è risvegliata dal coma farmacologico indotto dai medici per tenerla sedata: "All'inizio rispondeva a gesti perché era ancora intubata e non poteva parlare", spiega il fratello. "Poi le hanno tolto il respiratore e lei ha cominciato a dire qualcosa, anche se è ancora molto provata".

L'esplosione a Parigi

Angela Grignano si è trasferita un mese e mezzo fa a Parigi col sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo come coreografa. Per dieci anni, la giovane ha studiato danza in una scuola di Trapani, dopo avere concluso gli studi universitari alla Sapienza di Roma, laureandosi in Scienza e Arte dello Spettacolo. Nella capitale francese aveva trovato lavoro presso l'Hotel Ibis, a due passi dalla Boulangerie di rue Trevise dove è avvenuta l'esplosione che ha causato quattro vittime e una cinquantina di feriti, dieci dei quali sono ancora ricoverati in ospedale. La 24enne era per strada; una vettura parcheggiata l'avrebbe parzialmente protetta dall'onda d'urto che altrimenti l'avrebbe investita in pieno.