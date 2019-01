È riuscita l'operazione alla gamba per Angela Grignano, la 24enne siciliana rimasta gravemente ferita nell'esplosione per una fuga di gas di un panificio a Parigi che ieri, 12 gennaio, ha causato la morte di due pompieri e una cittadina spagnola, e più di 30 feriti. Ma ancora non si esclude la peggiore delle ipotesi, cioè l'amputazione dell'arto. I medici stanno seguendo attentamente il decorso post-operatorio della giovane, ricoverata all'ospedale Lariboisiere della capitale francese.

Il fratello: "Per la gamba la situazione è complessa"

Don Giuseppe Grignano, fratello di Angela e parroco a Castellammare del Golfo, ha spiegato che "per la mano i medici sono riusciti a salvare tutto, per la gamba la cosa è più complessa. L'esplosione non ha colpito nessun organo vitale, tuttavia risultano gravemente danneggiati una mano e una gamba. Risultano recise molti vasi sanguigni e nervi, stanno provando a recuperare il più possibile senza arrivare alla più peggiore delle ipotesi che è l'amputazione". Per adesso Angela Grignano - insegnante di danza che si era trasferita a Parigi da un mese e mezzo, anche per proseguire gli studi di ballo - è in coma farmacologico.

Chi è la ragazza ferita

Angela Grignano è originaria di Xitta (Trapani) e si è trasferita a Parigi da poche settimane, dove lavora come cameriera in un hotel vicino al luogo dell'esplosione (LE FOTO). Ha studiato all'università La Sapienza di Roma. In un recente post su Facebook la giovane salutava il 2018, scrivendo della sua nuova esperienza: "Sei stato l'anno del mio 'arrivederci Roma', casa per tre anni, ricca di ricordi, di amore, amici e risate", si legge. "Ed infine, mi hai vista arrivare a Parigi, un'avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza", scrive Angela.

