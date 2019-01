Parigi, forte esplosione nella zona dell'Opera. Ci sono feriti

Una forte esplosione ha scosso a Parigi l'intero quartiere dell'Opera alle prime luci dell'alba. La deflagrazione è avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folies Bergère. Un palazzo è andato in fiamme. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di una fuga di gas.



In un tweet, la prefettura di Parigi ha parlato di “un incendio in un negozio” e invitato a "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso". Secondo le prime troupe tv arrivate sul posto ci sarebbero "diversi feriti" e forse un morto.